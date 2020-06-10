«المصريين الأحرار» بالسويس يعقم ميدان الإسعاف والشارع التجارى بحى الأربعين

قام حزب «المصريين الأحرار» بالسويس بأعمال تعقيم وتطهير ميدان الإسعاف والشارع التجارى بحى الأربعين، بعد غلق المحلات وتطبيق الحظر.جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وتحت إشراف عادل فاضل أمين المحافظة، وباشر أعمال التعقيم سامح نبيه ومحمد سعيد بأمانة الأربعين وسامح إبراهيم عضو هيئة المكتب.وقال "فاضل" أمين الحزب بالسويس، إن تعقيم المحلات التجارية والشوارع وميدان الإسعاف وهو أكبر ميادين السويس حفاظا على سلامة المواطنين، وانطلاقا من الدور المجتمعي لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم التعقيم فى وقت الحظر لإنجاز مهمتنا دون تعطيل الحركة فى الشارع التجارى، وتوزيع الكمامات على المارة قبل تطبيق ساعات الحظر.وأوضح "فاضل" أن الفاعلية مستمرة فى مختلف الأحياء والشوارع؛ للحفاظ على المواطنين والمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا، وتوفير احتياجات المواطنين وتقديم المساعدة.