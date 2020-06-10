رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الأحرار» بالسويس يعقم ميدان الإسعاف والشارع التجارى بحى الأربعين

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:02 م
تعقيم وتطهير ميدان
تعقيم وتطهير ميدان الإسعاف
إسلام نصير
طباعة
قام حزب «المصريين الأحرار» بالسويس بأعمال تعقيم وتطهير ميدان الإسعاف والشارع التجارى بحى الأربعين، بعد غلق المحلات وتطبيق الحظر.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وتحت إشراف عادل فاضل أمين المحافظة، وباشر أعمال التعقيم سامح نبيه ومحمد سعيد بأمانة الأربعين وسامح إبراهيم عضو هيئة المكتب.

وقال "فاضل" أمين الحزب بالسويس، إن تعقيم المحلات التجارية والشوارع وميدان الإسعاف وهو أكبر ميادين السويس حفاظا على سلامة المواطنين، وانطلاقا من الدور المجتمعي لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم التعقيم فى وقت الحظر لإنجاز مهمتنا دون تعطيل الحركة فى الشارع التجارى، وتوزيع الكمامات على المارة قبل تطبيق ساعات الحظر.

وأوضح "فاضل" أن الفاعلية مستمرة فى مختلف الأحياء والشوارع؛ للحفاظ على المواطنين والمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا، وتوفير احتياجات المواطنين وتقديم المساعدة.
تعقيم وتطهير ميدان الإسعاف
تعقيم وتطهير ميدان الإسعاف
تعقيم وتطهير ميدان الإسعاف
تعقيم وتطهير ميدان الإسعاف
تعقيم وتطهير ميدان الإسعاف
تعقيم وتطهير ميدان الإسعاف
تعقيم وتطهير ميدان الإسعاف
تعقيم وتطهير ميدان الإسعاف

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 36 وفاة و1455 إصابة جديدة بكورونا

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

«النقل العام» تنهي دراسة لرفع سعر تذكرة الأتوبيسات

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10-6-2020

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. الحكومة توافق على 12 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز

خالد الغندور يعلن إصابة ابنته بفيروس كورونا

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

بريطانيا: الأطقم الطبية الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

هل يصيب كورونا مرضاه مرتين؟

عالم فيروسات ألماني: الكمامة قد تكون تربة خصبة للميكروبات

1.79 % من عينات دم الأطقم الطبية باليابان بها أجسام مضادة لكورونا

منوعات

باحثون: عظمة صغيرة وراء إصابة الشمبانزي بأمراض القلب

المحلقون جوا.. أطفال رأس البر يستعينون بالطائرات الورقية على عزلة كورونا

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

دراسة: 60% من وفيات كورونا في ألمانيا من نزلاء دور المسنين

مقالات الرأي
ماجد حبته
عبيد العثمانيين.. كفار أم مجانين؟
مؤمن المحمدي
حامد مرسي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
المزيد

الثقافة

ما بعد «كورونا».. كتب تقرأ المستقبل بعد الوباء الأكبر

محمود التهامي يفعّل هاشتاج لا_للمهرجانات للمرة الثانية

صاحب «التغريبة الفلسطينية»: الأدب سر تفوق الممثل الناجح

سهام داوود: بركات نموذج لمقولة درويش عن سوء أخلاق المثقف