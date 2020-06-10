ما هو تنسيق الثانوية العامة 2020؟





ونظرا لكثير من التساؤلات عّن الثانوية العامة والتنسيق الخاص بها فقد أوضح الداودى أنه تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام ليكون 258 درجة بجميع المدارس الحكومية على أن تحدد مدارس الثانوية الخاصة الحد الأدنى للقبول بها حسب المعدلات من حيث عدد الفصول وكثافتها.



تنسيق الثانوية العامة 2020 أما عّن محافظة الجيزة فقد اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تنسيق القبول للثانوى العام والتعليم الفنى بأنواعه للعام الدراسى 2020-2021 حيث تم تحديد 240 درجة للقبول بالثانوى العام بالمحافظة، واستكمالا للتنسيق الخاص بالثانوية ٢٠٢٠ فقد اعتمد المحافظ التنسيق للتعليم الصناعى فقد تم تحديد 230 درجة لمدرسة طباعة إمبابة والهرم ث ص بنين و215 درجة لإمبابة الصناعية وطلعت حرب والجيزة الكهربية و220 درجة للعام و210 للاعداد المهنى و220 درجة للميدان الصناعية بنات والهرم بنات و220 درجة للجيزة ث ص بنات للعام و215 للمهنى و210 درجة لطهما ث ص بنين وأحمد رمضان الثانوية الصناعية بنين بأطفيح ووردان ث ص والقبابات ث ص والحوامدية ث ص بنات والمنوات ث ص بنات وأطفيح ث ص بنات وفصول نظامى ملحقة بالحوامدية تعليم مزدوج.



وعن تنسيق محافظة القاهرة فقد أكدت مصادر أن محافظ القاهرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة سوف تصدر التنسيق الخاص بالثانوية الاسبوع المقبل واشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه من المتوقع أن يبدأ التنسيق بـ٢١٤ درجة مثل العام السابق.

بدأت كثير من المحافظات على مستوي جمهورية مصر العربية في الإعلان عّن تنسيق الثانوية العامة 2020 وأبرز هذه المحافظات هي محافظتي الجيزة وقنا.وفقا لما تم إعلانه رسميا من محافظة قنا فقد اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا مقترح القبول بالصف الأول الثانوى العام والفنى للعام الدراسى 2020/2021 بعد الإطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس وبعد دراسة الإحصاء التكرارى للناجحين بالشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية دور أول مايو لهذا العام جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.