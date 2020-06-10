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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القباج توجه بصرف إعانة شهرية للشاب أحمد بعد انتشار صوره على السوشيال ميديا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:42 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المواطن أحمد جميل خليل إبراهيم الذي انتشرت صورته برفقة ابنته چومانا على وسائل التواصل الاجتماعي، في استجابة إنسانية لحالته بعد أن شهد تعاطف كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجهت الوزيرة، بصرف إعانة شهرية من المؤسسة العامة للتكافل ودراسة تمويل مشروع من بنك ناصر إلى جانب توفير فرصة عمل حتى إنهاء إجراءات تأسيس المشروع.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي برفع كفاءة منزله أو توفير منزل بديل.

واشترطت وزيرة التضامن الاجتماعي على المواطن أحمد خليل عدم ممارسة التسول أو تعريض ابنته للخطر من جديد ليتمكن من الحصول على هذه المساعدات.

يشار إلى أن المواطن أحمد خليل انتشرت صوره خلال اليومين الماضيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وحاول فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي الوصول إليه لعمل التدخلات المناسبة إلى أن تم العثور عليه بالتعاون مع وزارة الداخلية.
نيفين القباج
نيفين القباج
القباج توجه بصرف إعانة شهرية للشاب أحمد بعد انتشار صوره على السوشيال ميديا
نيفين القباج
نيفين القباج
القباج توجه بصرف إعانة شهرية للشاب أحمد بعد انتشار صوره على السوشيال ميديا

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