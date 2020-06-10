أستاذ مناعة بقصر العينى: أعراض كورونا تختلف من شخص لآخر

قالت الدكتورة علا رجب، أستاذ أمراض المناعة والروماتويد بطب قصر العينى، إنه كلما كانت مناعة الشخص ضعيفة زادت فرص إصابته بفيروس كورونا، وزادت الحالات الخطرة للمصابين بالفيروس لأن المناعة هي القادرة على مواجهة هذا الفيروس المستجد.وأضافت أستاذ أمراض المناعة والروماتويد بطب قصر العينى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سي بي سى، أن المريض بفيروس كورونا يشعر بحالة تكسير كبيرة في الجسم، موضحة أن الأعراض الخاصة بهذا الوباء الجديد تختلف من شخص لآخر.وأوضحت أستاذ أمراض المناعة والروماتويد بطب قصر العينى، أن أمراض المناعة تتسبب فى العديد من الأمراض منها أمراض القلب والأمعاء والأعصاب والأوعية الدموية فى العين، مشيرة إلى أن فيروس كورونا يزداد خطورته مع تعرض الشخص لأمراض مزمنة.