نائبة تطالب بالتصويت إلكترونيًا في انتخابات مجلس النواب والشيوخ

صرحت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بأن القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات فى المادة الثالثة منه أعطى الحق للهيئة بأن تقرر استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة، فى كل أو بعض مراحل إجراء الانتخابات النيابية والبرلمانية، كما أجاز القانون الاستعانة بمن تراه الهيئة الوطنية للانتخابات من ذوى الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها في هذا الشأن، بشرط أن تتوافر فيهم الاستقلالية والحيدة.وتابعت حسونة: "القانون أعطى لنا الحل كي نتلافي انتشار فيروس كورونا وفى ذات الوقت إجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب لا سيما ونحن فى أشد الاحتياج إلى المؤسسة التشريعية لاستكمال خارطة الإصلاح الاقتصادي وإصدار التشريعات التى تؤمن ذلك".وأكملت عضو مجلس النواب، آن الأوان أن تكون مصر فى مصاف الدول التى تتجه للتصويت الإلكتروني، خصوصا أن مصر لديها من الإمكانيات والآليات الفنية والتقنية.وأضافت أنه قد آن الأوان كي يتم استخدام التصويت الإلكتروني ليزيد من ضمانات التصويت والاتجاه نحو المزيد من الشفافية والديمقراطية الانتخابية.