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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أحكام رادعة بقضية رشوة رئيس لجنة فض المنازعات بمركز متوسطي الممولين

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:33 م
محكمة
محكمة
حسام محفوظ
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حكمت محكمة جنايات مدينة نصر، حضوريًا على (ص.س) رئيس لجنة فض المنازعات بمركز متوسطي الممولين الأسبق بالسجن المشدد ٥ سنوات وغرامة ٣٠ ألف جنيه ورد مثله، بقضية رشوة.

كما حكمت المحكمة غيابيا على كل من (م.ح) موظف بالإدارة العامة لفض المنازعات الضريبية بالمركز (عضو اللجنة الداخلية) و(م.ع) شريك بإحدى شركات المقاولات (ق.خ) ‏بذات العقوبة والغرامة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على المتهم الأول عقب حصوله على رشوة مالية من (م.ع) شريك بإحدى شركات المقاولات مقابل قيامه بنهو وتخفيض الضرائب المستحقة على الملفات الضريبية الخاصة بالشركة بمعاونة موظف بالإدارة العامة لفض المنازعات بالمركز، وباشرت النيابة تحقيقاتها في القضية حتى صدور الحكم المشار اليه.

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