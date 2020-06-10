خليفة حفتر: الجيش الليبي سيواصل الحفاظ على الوطن وسيادته

أعلن المشير حفتر اليوم الأربعاء، أن الجيش الليبي سيواصل الحفاظ على الوطن وسيادته ووحدة أرضيه، بحسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز" منذ قليل.وفي سياق متصل، أعلن مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم، عن إيجاز للعمليات العسكرية التي خاضتها القوات المُسلحة العربية الليبية خلال الساعات الماضية في محاور شرق مدينة مصراتة.وكشف المكتب، في بيان، عن تواصل الطلعات الجوية المُكثفة من قبل مقاتلات السلاح الجوي والتي استهدفت عددًا من مواقع مجموعات المرتزقة الأتراك، مشيرًا إلى أن هذه العمليات لا تزال متواصلة.