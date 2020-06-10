إحباط تهريب سجائر بـ35 مليون جنيه ببورسعيد

تمكنت السلطات الأمنية بجمارك بورسعيد، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب سجائر أجنبية الصنع للتهرب من سداد 35 مليون جنيه قيمة رسوم جمركية مستحقة.أكدت المعلومات استيراد أحد الأشخاص حاوية مشمولها "سجائر" قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء غرب بورسعيد، وقيام أصحاب الشأن بالتقدم بطلب لإعادة تصدير مشمول الحاوية إلى إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء شرق بورسعيد.كما أضافت التحريات أن مشمول الحاوية مخبأ بداخلها أصناف مخالفة لما ورد بالمستندات وغير مطابقة للمواصفات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وفحص مشمول الحاوية، أسفرت أعمال اللجنة عن ضبط 1040 كرتونة سجائر أجنبية الصنع، بالعرض على الجهات المختصة ببورسعيد أفادت بأن "مشمول السجائر غير مطابق للمواصفات وضار بالصحة العامة ويوصى بإعدامها، وقدرت إجمالى قيمة الرسوم والضرائب النوعية المستحقة والتعويض الجمركى المستحقة عن الرسالة بإكثر من 35 مليون جنيه.