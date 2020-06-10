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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تعرف على الخدمات التى أطلقتها محكمة النقض

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:46 م
عبد الله عصر
عبد الله عصر
محمد عيسي
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وجه المستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض، اليوم الأربعاء، باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة؛ لإتاحة حزمة من الخدمات الإلكترونية المجانية للمتقاضين والمحامين والقضاة لا تلزم الانتقال للمحكمة باستخدام كافة أنظمة التشغيل وخاصة التليفون المحمول.

وارتكازًا على ذلك قام مركز المعلومات بتطوير موقع المحكمة الرسمي بإضافة قوائم الخدمات القضائية المدنية والجنائية على جميع أنظمة المحمول تمكن من الاطلاع على رول الجلسة الإلكتروني والمتضمن جميع الطعون المقيدة بتلك الجلسات وبيان تفصيلي عن كل طعن وما تم فيه والبحث الذكي عن تلك الطعون وتتابع جلساتها بما يكفل للمتقاضين - وبطريقة كريمة - حق التقاضي والذي من شأنه الرقى بالعمل فنبلغ أقصى درجات حسن سير العدالة وهذا واجب المحكمة العليا تجاه الوطن.

وقال المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة والمستشار الإعلامي بمحكمة النقض، أن ذلك يأتي ذلك انطلاقًا من دور محكمة النقض، في إرساء قواعد العدالة وتقريب جهات التقاضي إعمالًا لما قررته المادة 97 من دستور جمهورية مصر العربية وعلى ضوء نهج الدولة في مكافحة الوباء العالمي، والتيسير على المواطنين وحفاظًا على الأرواح في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ولضمان حسن سير العدالة.

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