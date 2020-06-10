توقعات بانتعاش الاقتصاد الإماراتي في النصف الثاني من 2020

توقع مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، أن يبدأ انتعاش النشاط الاقتصادي الإماراتي في النصف الثاني من العام الجاري.وأكد المصرف، في تقرير المراجعة عن الربع الأول من عام 2020 الذي أصدره اليوم حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أنه من المرجح أن يؤثر برنامج الدعم الموجه من جانب المصرف المركزي وحزم التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها الحكومات المحلية بشكل إيجابي على مؤشر مديري المشتريات وأسعار العقارات والتوظيف ونمو الائتمان مع تأثير إيجابي على الشعور العام.وأوضح المصرف المركزي، أن متوسط انتاج الإمارات من النفط سيبلغ 984. 2 مليون برميل يوميا خلال العام 2020 وذلك تماشيًا مع اتفاق أوبك.من جانب آخر، أظهر تقرير المصرف المركزي أن سوق العمل في دولة الإمارات شهد نشاطا خلال الربع الأول من العام 2020، حيث زاد التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 1.3 بالمئة على أساس ربع سنوي و2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام مقارنة بزيادة قدرها 0.3 بالمئة و0.2 بالمئة على التوالي في الربع السابق.