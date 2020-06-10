تأجيل طعن «أحداث عنف المطرية» لـ21 أغسطس

قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف المطرية» التي تعود وقائعها ليوم 25 يناير 2015، على أحكام المؤبد والسجن الصادرة بحقهم لجلسة 12 أغسطس المقبل؛ للإطلاع.كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت بالسجن المؤبد على 14 متهما فى قضية أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015.كما عاقبت المحكمة 14 آخرين بالسجن 10 سنوات، ومتهمين اثنين بالسجن المشدد 5 سنوات.كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.