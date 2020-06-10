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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: إنتاج 7 آلاف قناع واق لأطباء مستشفيات العزل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:11 ص
قناع واق لأطباء
قناع واق لأطباء
أميرة ممدوح
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أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في مشروع رواد 2030 عن تصنيع أقنعة واقية للوجه Face Shield لحماية الأطباء من عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال المصنع المصغر الذي تم إنشاؤه بواسطة مشروع رواد 2030 بالتعاون مع مبادرة رواد النيل التي يمولها البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال خاصةً في مجالات الصناعة والتحول الرقمي.

وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تضافر جهود جميع شركاء التنمية والعمل الجاد، خاصًة في مثل تلك الظروف، تحقيقًا للتنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن مشروع المصنع المصغر يهدف إلى تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والناشئة واحتضانها باعتبارها مدخلات إنتاج أساسية للصناعات الكبرى، من خلال الالتقاء والتعاون مع أهل العلم والجامعات والمتخصصين.

وأوضح الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل الأهلية، أنه تم التعاون مع وحدة مكافحة العدوى بمستشفى الشيخ زايد لتطوير تصميم دروع الوجه، والتي تسهم بشكل كبير في تقليل فرص العدوى لدى الأطباء وأطقم التمريض عن طريق توفير طبقة إضافية من الحماية يتم ارتدائها فوق الكمامة لوقاية الوجه.

وأشارت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 إلى إنتاج أكثر من ٧٠٠٠ قناع واق، وتم توزيع نحو ٥٠٠٠ منها على مستشفى زايد التخصصي ومستشفى زايد العام ومستشفى أكتوبر العام، ومستشفيات العزل بمحافظتي قنا والأقصر، ومديرية الصحة بالإسماعلية، ومستشفى الصدر ودكرنس بالمنصورة، ومديرية الصحة ومستشفى الراجحي بمحافظة أسيوط، ومستشفى كفر الزيات.

وأضافت خليل أن مشروع المصنع المصغر يتناول أعمال الاحتضان الفنية للمشروعات الناشئة وذلك لتغطية فجوة ما قبل طرح المنتج بالسوق، بهدف خلق مجتمع نشط يتألف من المصممين والفنيين والمهندسين الذين يعملون معًا لإنشاء منتج كامل بجميع مراحل التطوير بدءًا من تصميم النماذج الأولية؛ ومرورًا بالمنتج النهائي ثم طرح المنتج بالسوق.

وأكدت هبة لبيب، المدير التنفيذي لـمبادرة رواد النيل أنه تم مراعاة استخدام تصميمات مميزة ومواد على أعلى درجة من الكفاءة في عملية التصنيع للحصول على أفضل النتائج، والوصول إلى تصميم جديد مبتكر للأقنعة الواقية باستخدام أجهزة رقمية حديثة مثل آلة القطع بالليزر (غير المعدنية) وغيرها من المعدات التي يوفرها مشروع المصنع المصغر ليتم تنفيذها بمركز التميز لتصميم الاسطمبات التابع للمبادرة وذلك بالتعاون مع مشروع رواد 2030.

يشار إلى أن مشروع رواد 2030 يهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، كما يساهم في توفير مجموعة من الخدمات مثل المنح التعليمية والماجستير لدراسة مجال ريادة الأعمال على نطاق أوسع، ودعم وتأسيس حاضنات الأعمال للشركات الناشئة التي تقدم أفكارًا جديدة في سوق العمل، بالإضافة إلى حملات التوعية الموسعة التي يقوم بها المشروع في محافظات مصر.

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