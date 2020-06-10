حبس 12 متهما للانضمام لجماعة محظورة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، حبس 12 متهمًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.