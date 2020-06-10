إسبانيا تفتح جزر البليار أمام السياح الألمان الاثنين

قررت الحكومة الإسبانية فتح جزر البليار يوم الاثنين المقبل، أمام السياح الأجانب في الوقت الحالي من المواطنين الألمان.وذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية أنه لن تكون إعادة فتح عامة ولكن مشروعًا تجريبيًا يتعلق بعدد محدود من السياح للتحقق من أن البروتوكولات في المطارات والفنادق وأماكن أخرى تعمل بشكل صحيح.وكان قطاع السياحة الإسباني تعرض لضربة قوية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد حيث فرضت البلاد واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة للحد من تفشي الفيروس.ونقلت صحيفة "الباييس" عن مصادر حكومية أن الدولة المختارة للمشروع هي ألمانيا لأنها تعاني من حالة وبائية مماثلة.وتتفاوض الحكومة المركزية أيضًا على خطة مماثلة مع حكومة جزر الكناري،فيما يتعلق بالسياح من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وتفيد التقارير أن الحكومة الإسبانية تفكر في فتح حدودها في 1 يوليو كما هو مقرر.