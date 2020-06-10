0.1 % ارتفاعا بمعدل «تضخم مايو».. ولا زيادة في الأسعار بالحضر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بإجمالي الجمهورية إلى ١٠٧.٧ نقطة خلال شهر مايو ٢٠٢٠، مسجلا ارتفاع قدره ٠.١٪ عن شهر أبريل ٢٠٢٠، فيما سجل معدل التضخم السنوي ٥٪ خلال مايو ٢٠٢٠ مقابل ١٣.٢٪ للشهر نفسه من العام الماضي.ولفت جهاز الإحصاء إلى أن معدل التضخم الشهري بحضر الجمهورية سجل صفر، إذ لم تتغير مستويات الأسعار خلال شهر مايو ٢٠٢٠ عن الشهر السابق عليه من نفس العام، في حين سجل التضخم السنوي ٤.٧٪ عن شهر مايو ٢٠١٩.بينما بلغ معدل التضخم في ريف الجمهورية ٠.٣٪ خلال شهر مايو ٢٠٢٠ مقارنة بالشهر السابق عليه من نفس العام، كما بلغت نسبة التغير عن شهر مايو ٢٠١٩ نحو ٥.٤٪.