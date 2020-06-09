«الكهرباء» عن زيادة الأسعار: «لو بتدفع 20 جنيه الدولة بتدفع 40»

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن دعم الدولة للمواطنين فى أسعار التيار يصل 200%، ما يدفعه المواطن في الفواتير:"يعنى لو واحد بيدفع 20 جنيه الدولة بتدفع 40".أضاف حمزة، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لن يتم اعتماد قراءة العدادات إلا بصورة وستظل مخزنة لمدة 3 شهور، وهذا يضمن للمشتركين تقديم شكواهم حيال أسعار الفواتير إن كان لديهم شكوى.