«المالية»: وفرنا 450 مليونا لتأمين امتحانات الثانوية العامة (فيديو)

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المصروفات زادت عن الإيرادات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه خلال الفترة السابقة تم عمل إجراءات احترازية لتقليل العجز في الموازنة، ومن المتوقع أن تقل إيرادات الدولة حوالي 124 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك ترتيبات تتطلب توفير أموال مثل امتحانات الثانوية العامة، فتم توفير 450 مليون جنيه لوزارة التربية والتعليم لتأمين الامتحانات.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم، أنه تم إنفاق زائد حوالي 8 مليارات جنيه من أجل الأدوية في ظل أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير أقوات الناس والعمالة غير المنتظمة، موضحا أن الدولة عملت مصروفات أولية، من خلال عمل إيرادات أكثر من المصروفات كنوع من التوفير، وهو ما يساعد في مواجهة الأزمات.وأوضح أن الأزمة في بدايتها كانت شديدة للغاية والدول في حالة هلع وخوف، تسبب ذلك في صدمة كبيرة، موضحا أن العالم تأثر بالأزمة، ولكن الآن يتم عمل خطط لاستمرار العمل في ظل التعامل مع الأزمة الحالية، وهناك حرص من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع المتطلبات في ظل الأزمة.وأكد أن إيرادات السياحة كانت قبل الأزمة 1.25 مليار دولار، ويتم عمل خطط لتنشيط القطاعات المتضررة.