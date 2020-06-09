رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«المالية»: وفرنا 450 مليونا لتأمين امتحانات الثانوية العامة (فيديو)

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:58 م
محمد معيط
محمد معيط
سناء إسماعيل
طباعة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المصروفات زادت عن الإيرادات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه خلال الفترة السابقة تم عمل إجراءات احترازية لتقليل العجز في الموازنة، ومن المتوقع أن تقل إيرادات الدولة حوالي 124 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك ترتيبات تتطلب توفير أموال مثل امتحانات الثانوية العامة، فتم توفير 450 مليون جنيه لوزارة التربية والتعليم لتأمين الامتحانات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم، أنه تم إنفاق زائد حوالي 8 مليارات جنيه من أجل الأدوية في ظل أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير أقوات الناس والعمالة غير المنتظمة، موضحا أن الدولة عملت مصروفات أولية، من خلال عمل إيرادات أكثر من المصروفات كنوع من التوفير، وهو ما يساعد في مواجهة الأزمات.

وأوضح أن الأزمة في بدايتها كانت شديدة للغاية والدول في حالة هلع وخوف، تسبب ذلك في صدمة كبيرة، موضحا أن العالم تأثر بالأزمة، ولكن الآن يتم عمل خطط لاستمرار العمل في ظل التعامل مع الأزمة الحالية، وهناك حرص من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع المتطلبات في ظل الأزمة.

وأكد أن إيرادات السياحة كانت قبل الأزمة 1.25 مليار دولار، ويتم عمل خطط لتنشيط القطاعات المتضررة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي يصدر بيانًا بشأن سد النهضة

شاكر: زيادة أسعار الكهرباء 19.1% بدلًا من 21.2%

مستشار المفتي يحذر من محاولة الجماعة الإرهابية «عثمنة التاريخ»

خاص| تفاصيل العثور على سيارة أحمد زكي المفقودة

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

4 قرارات لمجلس الأمن القومى حول سد النهضة

براءة أحمد عز في «مشاجرة فندق العلمين»

الصحة: 1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

بوابة الأزهر ٢٠٢٠.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2020.. نتائج الأبحاث

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

«ماستر كارد» تمنح «الأفريقي للسيطرة على الأمراض» 40 مليون دولار

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

منوعات

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

تردد قناة روتانا كيدز 2020 rotana kids على نايل سات

بوابة الأزهر للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2020

بوابة الأزهر ٢٠٢٠.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2020.. نتائج الأبحاث

مقالات الرأي
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
القس. رفعت فكرى
دماء على الثوب الأبيض!!
لواء. محسن الفحام
إنه.. أمننا القومى
منى رجب
رسائل السلام والحرية فى إعلان القاهرة
المزيد

الثقافة

نبيل فاروق: لن أكشف حقيقة «رجل المستحيل» ما دمت حيًا

«حلم المدينة» رواية جديدة لـ سليمان عوض

«الأردنية للأفلام» تعرض الفيلم المغربي «جوق العميان» أونلاين

«فرانكشتاين في بغداد» بالقائمة الطويلة لجائزة دبلن الدولية للآداب