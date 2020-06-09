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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وليد فارس: اتفاق إيطاليا واليونان ضربة لاتفاق أردوغان والسراج

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:27 م
أردوغان والسراج
أردوغان والسراج
محمد عمر
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أكد الدكتور وليد فارس، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق الذي وقعته إيطاليا واليونان، اليوم، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين سيضغط على الاتفاق الذي وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس حكومة الوفاق في ليبيا فائز السراج.

وقال فارس عبر حسابه على موقع تويتر، إن إيطاليا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلنطي "ناتو" وكذلك الاتحاد الأوروبي وقعا اتفاقية بشأن المناطق الاقتصادية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي سيضغط على الصفقة (التركية-الليبية) أو صفقة أردوغان والسراج البحرية، التي تمثل اعتداء على المنطقة الاقتصادية اليونانية.

وأشار الخبير الأمني والمستشار السابق لترامب، إلى أن قبرص ترفض أيضًا ادعاءات أنقرة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، قال في وقت سابق اليوم إنه وقع مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، اتفاقًا حول ترسيم الحدود البحرية لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.

وقال دندياس، "تعيين حدود المناطق البحرية مع كل جيراننا في سياق القانون الدولي يعد هدفًا ثابتًا لهذا البلد (اليونان)".

فيما أكد الناطق باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس أن الاتفاقية مع إيطاليا تطور له أهمية تاريخية.

وسبق أن وقع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق نوفمبر الماضي مع رجب أردوغان الرئيس التركي اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، فيما رفضته القوى الكبرى ودول الجوار لأنه غير شرعيا ومثل اعتداء على حقوق اليونان وكذلك ليبيا ذاتها.

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