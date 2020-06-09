انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع موبيليا بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عز، المحامي العام الأول، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع موبيليا بعين شمس، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي باندلاع حريق داخل مصنع موبيليا بمنطقة مساكن عين شمس.وعلى الفور، تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، وتبين أن النيران اندلعت داخل كبينة الدوكو التابعة لمصنع الأثاث ثم اندلعت النيران في المبني بالكامل، وجار عملية التبريد لضمان عدم اندلاع النيران مرة أخرى.