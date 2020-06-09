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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع موبيليا بعين شمس

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:26 م
حريق مصنع موبيليا
حريق مصنع موبيليا بعين شمس
حسام التمساح
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أمرت نيابة عين شمس الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عز، المحامي العام الأول، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع موبيليا بعين شمس، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي باندلاع حريق داخل مصنع موبيليا بمنطقة مساكن عين شمس.

وعلى الفور، تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، وتبين أن النيران اندلعت داخل كبينة الدوكو التابعة لمصنع الأثاث ثم اندلعت النيران في المبني بالكامل، وجار عملية التبريد لضمان عدم اندلاع النيران مرة أخرى.

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