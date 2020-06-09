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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محمد المسعود: الاقتصاد المصرى سيكون له شأن كبير فى عالم ما بعد كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:21 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أكد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل أن الإصلاحات الاقتصادية المصرية التى نجحت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تنفيذها بكل كفاءة واقتدار كان لها آثارها الإيجابية فى مواجهة مصر مع فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى سيكون له شأن كبير فى عالم ما بعد كورونا.

وقال "المسعود" فى بيان له أصدره اليوم أن أكبر دليل على ذلك أحدث تقرير أصدره البنك الدولى خلال الساعات القليلة الماضية، وأكد فيه أن الاقتصاد المصرى سيكون الأعلى نموا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2020، فيما ستشهد باقي دول المنطقة انكماشا حادا بسبب التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس "كورونا" المستجد التي ضربت العالم.

وقال النائب محمد المسعود إن البنك الدولى أرجع ذلك إلى برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذه مصر، حيث يسهم في تحقيق المزيد من التقدم وتعزيز آفاق النمو في الأجل المتوسط، وأن احتواء معدل التضخم أتاح مجالا للبنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة، في إطار إجراءات التصدي لتداعيات الجائحة.

وأكد النائب محمد المسعود أن هذه الشهادة من البنك الدولى تؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان صاحب رؤية ثاقبة فى اتخاذ جميع القرارات الخاصة بالإصلاح الاقتصادى المصرى، موجها تحية قلبية للرئيس السيسى على هذه الرؤية التى أنقذت الاقتصاد المصرى من التداعيات الخطيرة لفيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية كان قد أعلن أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بواقع 4% خلال العام المالي الجاري بسبب تداعيات فيروس كورونا، موضحا أن الأزمة الصحية أدت لانخفاض قيمة الناتج المحلي بنحو 130 مليار جنيه.

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