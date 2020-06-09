المصل واللقاح يكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن إعلان منظمة الصحة العالمية تسجيل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا "كوفيد 19"، رغم انخفاض معدل الإصابات في دول أوروبا، يرجع إلى أن ذروة انتشار الفيروس انتقلت من أوروبا إلى دول أمريكا اللاتينية.وأشار، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه رغم زيادة عدد الإصابات إلا أن معدل الوفيات ليس كبيرا، لأن حدة الإصابة تقل، مردفا: "الفيروس ينتشر، لكن قدرته على الإصابة تقل، وذلك بسبب الإجراءات الوقائية".وأوضح أن ارتداء الكمامة، أيا كان نوعها، إن لم يمنع الإصابة فإنه يقلل حدتها، لأنه يقلل الجرعة الفيروسية المنتقلة، وبالتالي ينتقل الفيروس لكن بكمية أقل فيكون المنتقل له إما حاملا للفيروس دون أعراض، أو بأعراض خفيفة.ولفت إلى أن حامل الفيروس أقل قدرة على نقل الفيروس من المصاب به، خاصة في الأيام الأخيرة من حضانة الفيروس.