تجديد حبس شابين استخدما عملات مزورة للنصب على المواطنين بالأزبكية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس شابين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لنصبهما على المواطنين باستخدام عملات مزورة بالأزبكية.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من مباحث قسم شرطة الأزبكية، مفاده تلقيه بلاغا من "م. خ"، 19 سنة، طالب بسابقة قيامه بعرض هاتفه المحمول ماركة أيفون للبيع عبر موقع تسويق الإلكتروني مقابل مبلغ مالي 8 آلاف جنيه، وتواصل معه أحد الأشخاص من هاتف محمول "محدد" وأبدى رغبته في شراء الهاتف المحمول، واتفقا على التقابل بميدان رمسيس دائرة القسم لإتمام عملية البيع، وعقب تسليمه الهاتف المحمول واستلام المبلغ المالي المشار إليه انصرف الأخير، إلا أنه اكتشف أن المبالغ المالية مقلدة.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه يدعى "م. ص"، 19 سنة، طالب، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، هاتف محمول "مجهول المصدر"، 80 ورقة مالية فئة 100 جنيه بإجمالي 8000 جنيه "مقلدة".وبمواجهته بالمعلومات والتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب على المواطنين عقب قيامهم بعرض هواتفهم المحمولة للبيع عبر موقع التسويق الإلكتروني والاستيلاء على الهواتف المحمولة نظير تسليمهم مبالغ مالية مقلدة، وأقر بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي "جار التوصل لمالكه".وأضاف بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من "م. م. م"، 35 سنة، حاصل على ليسانس ومقيم مركز فراسكور دمياط والمطلوب التنفيذ عليه في حكمين حبس جزئي "إيصال أمانة" بإجمالي حبس 6 أشهر مقابل مبلغ مالي 500 جنيه عن كل 1000 جنيه مقلدة، وتم بإرشاد المتهم ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها وأقر بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من أحد الأشخاص يدعى "ا ب" ومقيم في إمبابة بالجيزة مقابل مبلغ مالي 300 جنيه عن كل 1000 جنيه مقلدة، وتحرر المحضر اللازم.