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فوائد صابون حليب الماعز للبشرة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:23 م
صابون حليب الماعز
صابون حليب الماعز
غادة موسى
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يعتبر حليب الماعز المكون الرئيسي لصابون طبيعي نقي، وهو منتج جديد للعناية بالبشرة الحساسة وذات الظروف الصحية مثل الصدفية أو الأكزيما، كما أنه رائع للبشرة الصحية إذا كنت ترغب في الحفاظ عليها.

ولصابون حليب الماعز 3 فوائد يرصدها «الدستور» في التقرير التالي:

1- غنية بالفيتامينات
الصابون الذي يحتوي على حليب الماعز مليء بالمعادن والفيتامينات الأساسية، من النحاس والسيلينيوم والحديد والزنك إلى الفيتامينات A وB1 وB6 وB12 وC وD وE، كما يشمل مضادات الأكسدة والإنزيمات وحامض الستريك والأحماض الدهنية، وضروري للحفاظ على صحة الجلد وإصلاح الأنسجة التالفة، كما تظهر بعض الدراسات أن منتجات العناية بالبشرة الغنية بفيتامين (أ) يمكنها تحسين الصدفية والسيطرة على حب الشباب وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

2- يمنع حب الشباب
يحتوي حليب الماعز على خصائص مضادة للميكروبات يمكنها منع وعلاج حب الشباب والعيوب، هذا يعني أنه يمكن أن يدمر البكتيريا التي تسبب حب الشباب وتوقف نمو البثور، كما يحتوي حليب الماعز أيضًا على نسبة عالية من حمض اللاكتيك الذي يفيد في منع ومكافحة حب الشباب، ويعمل كمقشر طبيعي يزيل الخلايا الميتة ويحافظ على المسام خالية من الدهون الزائدة والزيوت والأوساخ.

3- مقشر طبيعى
يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي التي تزيل الخلايا الميتة من سطح الجلد وتتركها أكثر إشراقًا ونعومة، كما تستخدم أحماض ألفا هيدروكسي أيضًا لعلاج حالات مختلفة مثل فرط التصبغ والبقع العمرية والندوب لأنها تكسر الروابط بين خلايا الجلد الميتة.

حمض اللاكتيك هو أحد أحماض ألفا هيدروكسي الموجودة في حليب الماعز، وقد ثبت أنه يقشر البشرة ويتركها أكثر إشعاعًا، كما تظهر الأبحاث أن إزالة الخلايا الميتة مفيد للعديد من الأمراض الجلدية لأنه يقلل من الحكة والتهيج.

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