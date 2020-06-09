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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

فتوى بسقوط حقوق التأمين والمعاشات بعد 15 عامًا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:56 م
المستشار يسرى الشيخ
المستشار يسرى الشيخ
عماد سليمان
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انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، اليوم الثلاثاء، لتبرئة ذمة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة من سداد مبلغ 5 آلاف و766 جنيها مستحقات غرامات تأخير تأمينات عن إجازة خاصة حصل عليها موظف ولم يسدد التأمينات منذ 15 عاما.

وأكدت الفتوى، أن الاشتراكات التأمينية للموظف عن فترة الإجازات الخاصة للعمل بالخارج تقع على عاتق المؤمن عليه، سواء بالنسبة لحصته أو حصة صاحب العمل، وعليه أن ينهض بالسداد خلال الشهر التالى لانتهاء سنة الإجازة أو فى نهاية مدة الإجازة.

وأوضحت أن المُشرع رغبة منه فى حسم كافة ما عسى أن ينشأ من منازعات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين، فقد قرر سقوط حقوق الهيئة على أى حال من الأحوال، بانقضاء 15 سنة من تاريخ استحقاقها، ومن ثم فلا يجوز لها بعد انقضاء هذه المدة مطالبة أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بأى حقوق قبلهم.

وثبت أن الموظف المعروض حالته كان موظف بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، وحصل على إجازات خاصة أثناء مدة خدمته فى عام 1982، وكذا عام 2000، وقد أبدى رغبته فى تقسيط مستحقات المعاشات عن تلك الإجازات الخاصة، وهو ما كان يتعين معه توريد الأقساط المستحقة عليه فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق أى عام 2001.

إلا أن المديرية تقاعست عن توريد تلك المستحقات، ونكلت الهيئة – فى الوقت ذاته- عن مطالبتها بتوريدها حتى بلوغ الموظف السن القانونية للإحالة إلى المعاش فى عام 2016، فكانت أول مطالبة بتلك الاشتراكات والمبالغ الإضافية نظير تأخر سدادها عام 2016 أى بعد مضى خمسة عشر عاما على تاريخ استحقاق الأقساط عن الإجازة المنتهية عام 2001.

ورأت الفتوى إنه إذ لم تورّد المديرية إلى الهيئة قيمة هذه الاشتراكات والمبالغ الإضافية خلال تلك المدة، فإن حقوق الهيئة قبل المديرية تكون قد سقطت بالتقادم الطويل، وتبرأ معه ذمة المديرية.

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