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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بوابة الأزهر الإلكترونية.. الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي برقم الجلوس

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:41 م
نتيجة الصف السادس
نتيجة الصف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي
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ظهرت الآن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الشريف لطلاب الصف السادس الابتدائي والصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2020 وهي نتيجة تقييم الأبحاث الموقع الرسمي للأزهر alazhar.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2020

وعقد الأزهر الشريف مؤتمرا اليوم للإعلان عن نتائج الامتحانات والأمور المتعلقة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وفور انتهاء المؤتمر ظهرت نتيجة أبحاث الشهادة الإعدادية و نتيجة أبحاث الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2020 من خلال بوابة الازهر الشريف alazhar.gov.eg.

بوابة الازهر الألكترونية 2020.. خطوات الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدئي والصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2020


- انقر على اللينك link التالي للدخول إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا .

- سيظهر امامك قسم قطاع المعاهد الازهرية من يمين الشاشة فى الأعلى.

- الان قم باختيار قسم النتائج عند فتح قسم قطاع المعاهد الأزهرية.

- قم بتحديد المرحلة التعليمية التى يدرس بها الطالب الشهادة الابتدائية  الازهرية ، الشهادة الاعدادية الازهرية.

- ادخل رقم جلوس الطالب الذى وضعه مسبقًا على البحث.

- أضغط press على كلمة اظهار النتيجة result.


رابط بوابة الازهر الشريف للحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية من هنـــــــا


وخلال اجتماع الازهر الشريف سيعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الأول لسنوات النقل والشهادة الابتدائية والإعدادية الترم الثاني 2020، وعلى طلبة وطالبات الازهر اتباع الخطوات السابق ذكرها للحصول على نتيجة ابحاث الترم الثاني 2020.


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وفي اطار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2020 عقب اعلان نتيجة الدور الأول لسنوات النقل والشهادة الابتدائية والإعدادية الترم الثاني 2020 سيعلن الازهر الشريف عبر الصفحة الرسمية alazhar.gov.eg لتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والإجراءات الاحترازية التي سيتخذها الأزهر الشريف خلال الامتحانات للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين وكافة القائمين على الامتحانات.

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