تابع.. ظهور نتيجة الشهادة الأزهرية من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية 2020

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يذكر أن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أعلن عن جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الأول) للعام الدراسي 20192020م، طبقًا للمواعيد الجديدة، وذلك ابتداءً من 21 يونيو، مؤكدًا أنه حرصًا على سلامة وصحة أبنائنا طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد؛ سيتم إجراء عمليات التطهير والتعقيم لمقرات اللجان بصفة يومية. يذكر أن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أعلن عن جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الأول) للعام الدراسي 20192020م، طبقًا للمواعيد الجديدة، وذلك ابتداءً من 21 يونيو، مؤكدًا أنه حرصًا على سلامة وصحة أبنائنا طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد؛ سيتم إجراء عمليات التطهير والتعقيم لمقرات اللجان بصفة يومية.





من جانبه قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: إنه يجري حاليًا التحضيرات اللازمة لإجراء الامتحانات وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية؛ من أجل صحة أبنائنا الطلاب.



من جانبه قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: إنه يجري حاليًا التحضيرات اللازمة لإجراء الامتحانات وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية؛ من أجل صحة أبنائنا الطلاب.

يترقب طلبة وطالبات نتيجة الشهادة الابتدائية أو الإعدادية الأزهرية نتيجة الترم الثاني لعام 2019 2020، للاطمئنان على نتائج أبحاثهم التي قدموها خلال الفصل الدراسي الثاني لعام 2020، بسبب التوترات التي تسببت لهم توقف الدراسة مارس الماضي بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.ومن المعلن عنه أنه سيتم نشر نتائج أبحاث الأزهر التي قدمها الطلاب خلال الفترة الماضية في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، لعرض النتائج الخاصة بالطلاب وتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بالثانوية الأزهرية، وكذلك الإجراءات الاحترازية التي سيتخذها الأزهر للحفاظ على الطلاب والمراقبين خلال فترة الامتحانات.توفر بوابة الأزهر الإلكترونية العديد من الخدمات منها بوكليت الثانوية العامة الأزهرية وكذلك المناهج الدراسية، كما تقدم بوابة الأزهر خدماتها للطلاب في الخارج بلغات مختلفة تيسيرا عليهم ولعدم شقائهم في الدراسة.كما توفر بوابة الأزهر مركزا للفتوى ومرصد الأزهر باللغات الأجنبية وكذلك خدمة قراءة مطبوعات الأزهر الشريف من المجلات والكتب.