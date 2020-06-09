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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: الأسلحة النووية لا تزال وسيلة للردع

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:20 ص
النووي
النووي
وكالات
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أعلنت الحكومة الألمانية أنها لا ترى متطلبات في الوقت الحالي لاستبعاد التحالف الغربي للأسلحة النووية بصفتها أداة للردع.

وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية في ردها على النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحر، كارستن كلاين، أن المبدأ الاستراتيجي لحلف شمال الأطلسي "ناتو" لعام 2010 لا يزال ساريًا.

وجاء في رد الوزارة اليوم الثلاثاء: "روسيا عززت بشكل واضح قدرتها النووية خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وهي تمتلك اليوم الكثير من الأنظمة قصيرة ومتوسطة المدى القادرة على حمل أسلحة نووية".

وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة وروسيا "لم تحققا أي تقدم" بشأن قضايا نزع الأسلحة النووية أو مراقبتها، خلال هذه الفترة التشريعية، لافتة إلى أن انتهاك معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى من جانب روسيا "عبر تطوير، وإدخال صاروخ موجه بمدى مخالف للمعاهدة" كان تطورًا مؤثرًا.

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