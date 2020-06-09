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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إنجازات 6 سنوات.. خطة تطوير المحاكم لتحقيق العدالة الناجزة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:14 ص
السيسي
السيسي
نجلاء رفاعي
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على مدار 6 أعوام ماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له خطة واضحة خلال اجتماعه مع الهيئات القضائية بشأن تحقيق العدالة الناجزة ووضع خطة واضحة المدى لتطوير المحاكم وإنشاء محاكم أخرى وتغيير اخصاصات البعض وكل ذلك لا يهدف إلا إلى تحقيق العدالة.

- تحقيق العدالة الناجزة
وكانت خطة وزارة العدل والتي تضمنتها واتبعتها جميع محاكم الجمهورية من خلال تحقيق العدالة الناجزة من خلال إعداد خطة متكاملة للقضاة بشأن تعيين أعداد كافية منهم لسد احتياجات العمل القضائي، والعمل على تأهيلهم وتدريبهم التدريب الكافي وتخصص القضاة في أفرع قضائية محددة، بهدف سرعة إنجاز القضايا وكذلك تيسير وتبسيط الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري بهدف التخفيف على المواطن وحماية حقوق الملكية.

تطوير المحاكم سواء من حيث إنشاء محاكم جديدة وتجديد المحاكم القائمة وتقريب المحاكم من المتقاضين، كما يتم العمل على محور ثالث بشأن التقاضي لتبسيط هذه الإجراءات وتحديث القوانين وزيادة معدلات الانجاز والاهتمام بتنفيذ الأحكام وتحصيل الرسوم القضائية المستحقة وكان من أهم مشاريع تطوير المحاكم وكان ذلك من خلال خطة على مرحلتين.

المرحلة الأولى من يناير 2020 حتى أول مارس 2020 وشملت محاكم "شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، 6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، ههيا، السويس الابتدائية".

أما المرحلة الثانية فبدأت اعتبارا من 2 مارس 2020 وتستمر حتى 30 سبتمبر 2020 وتشمل محاكم "الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، شبين الكوم، طنطا، المحلة الكبرى، المنصورة، دكرنس، ايتاي البارود، دمنهور، الإسكندرية، غرب الإسكندرية الابتدائية".

وأضاف أن المرحلة الثالثة ستكون خلال الفترة من أول أكتوبر 2020 وتستمر حتى 31 مارس2021 وتشمل محاكم "جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، بني سويف، المنيا، أسيوط، منفلوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية".

وتم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة وتجديد دور المحاكم بالمرحلة الأولى وعددهم 91 محكمة ابتدائية وجزئية ويجري حاليا العمل على رفع الكفاءة وتجديد دور المحاكم بالمرحلة الثانية وعددها 116 محكمة ابتدائية وجزئية وتنتهي أعمالها في 30 سبتمبر 2020.

-إنشاء محكمة حلوان
في مايو 2015 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بإنشاء محاكم جديدة وتغير اختصاصات أخريات مثل إخراج دوائر "حلوان، التبين، 15 مايو، البساتين، دار السلام، المعادي" من محكمة جنوب القاهرة وإنشاء محكمة حلوان الابتدائية يكون مقرها مدينة حلوان.

- إحياء مبنى الجلاء العريق
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 28 إبريل الماضي، توجيهات بترميم وتجديد مجمع محاكم الجلاء وتكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذه.

تمت معاينة المبنى بالكامل بمعرفة صندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل والهيئة الهندسية في اليوم التالي وتجهيز الرسومات المطلوبة واستلمتها الهيئة في الأسبوع الأول من شهر مايو وسوف تجري الاختبارات الهندسية للمبنى وخاصة الأجزاء التي طالها الحريق، وبعد ذلك نوافى بالنتيجة والجدول الزمني لأعمال الترميم ورفع الكفاءة فور إعداده من الهيئة الهندسية.

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