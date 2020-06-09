أمريكي من أصل إفريقي يتسلم منصبا في ولاية أمريكية

تسلم تشاك لوفيل أمريكي من أصل إفريقي، اليوم الثلاثاء، منصب رئيس شرطة مدينة بورتلاند أكبر مدن ولاية أوريجون الأمريكية.جاء ذلك بعد استقالة رئيسة الشرطة بالولاية على خلفية أعمال الشغب المندلعة في البلاد بسبب مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصول إفريقية خلال اعتقاله من جانب الشرطة، بعدما تعرضت لانتقادات بسبب ردها الضعيف على أعمال الشغب في المدينة، وفق لصحيفة "ذا أوريجونيان".وكتبت جامي ريش عبر تويتر: شرطة بورتلاند يجب أن تكون القائدة في عملية التغيير، هذه العملية تبدأ من الإيمان، وهذا التغيير في القيادة يأتي من قلبي، لقد كرس تشاك لوفيل كل حياته للخدمة والعمل، وأنا متأكدة 100٪ منه ومن قيادته".وتشهد العديد من المدن الأمريكية الكبرى، منذ نهاية شهر مايو، احتجاجات وأعمال شغب على خلفية وفاة جورج فلويد.