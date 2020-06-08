الأنبا يؤانس يترأس اجتماعه العام أونلاين.. غدا

يترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة الأرثوذكسية بأسيوط، غدا الثلاثاء، اجتماعه العام الأسبوعي بمقر المطرانية، عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".ويحرص الأنبا على إلقاء عظة أسبوعية أونلاين، خلال فترة تعليق الصلوات والأنشطة الكنسية، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، "صوم الرسل" الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليوالمقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.