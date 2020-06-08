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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الإبراشي: 30 يونيو وجهود السيسي حافظت على تماسك الدولة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:16 م
الإبراشي
الإبراشي
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي وائل الإبراشي إن نجاح مصر في عدد من الملفات وتغلبها على مخطط الإخوان الإرهابية الذي كان يحظى بدعم دولي من أجل تفتيت البلاد، أزعج الكثير، مشددًا على أن مصر، على مدى السنوات السبع الماضية، نجحت واجتازت المحنة ووقفت البلاد على قدميها رغم كل ما حِيك ضدها: "30 يونيو خلّصت مصر من كابوس الإخوان.. 30 يونيو هي ثورة عائلية كان بها الطفل والأب والأم والجد الذين تقدموا الصفوف".

وأضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن "ثورة 30 يونيو نجحت في حماية الدولة المصرية، وعلينا أن نرى حجم الفتن والحروب في الدول المجاورة، بجانب الحدود التي انتهكت فى المنطقة، نعلم تمامًا أننا نجحنا في حماية وتثبيت مؤسسات الدولة".

أكد أنه قبل 7 سنوات كان مخططًا لمصر أن يتم تدمير كافة مؤسساتها من خلال العناصر الإرهابية، لافتًا إلى أن مصر قضت على الجزء الأكبر من الإرهاب، ولم يبق إلا ذيولهم التي تنال منهم العملية الشاملة الآن، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في عهد السيسي، على الضغوط الخارجية الكبرى التي تعرضت لها عقب ثورة 30 يونيو: "الرئيس لم يتخلف عن أي محفل في الأمم المتحدة حتى أوصل مصر لما هي عليه الآن".

أشار إلى أن مصر كانت تواجه ضغوطا أجنبية شرسة عقب ثورة 30 يونيو: "كان هناك مسئولون أجانب يقومون بعقد لقاءات مع قيادات الإخوان فى اعتصام رابعة.. نواجه حصارا كبيرا مع بعض الدول من أجل عزلها، لكن مصر أصبحت، الآن، الدولة الكبيرة فى المنطقة ولم يحدث بها أى تفتت أو انقسام".

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