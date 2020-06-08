«الصحة»: هيدروكسي كلوروكين فعّال في علاج مرضى كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن عقار هيدروكسي كلوروكين أثبت نجاحا في علاج مرضى كورونا، لهذا لم يتم إخراجه من بروتوكول العلاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا.ولفتت وزيرة الصحة، خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن بلازما المتعافين من كورونا أثبت فعالية ونجاحا في علاج الحالات الحرجة، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 6 مراكز لتجميع بلازما الدم، وجار حاليا إنشاء 6 أخرى.ونوهت بأن التبرع ببلازما الدم أمر أخلاقي ولا يمكن إجبار المواطنين عليه، لأنه غير قانوني، ويتم حاليا توطين صناعات أدوية الأورام وتفعيل الشراكة الأجنبية في هذا المجال.وأوضحت وزيرة الصحة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر زيادة بدل المهن الطبية وأنشأ صندوقًا للمخاطر.