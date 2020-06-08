الكرملين: لم نحدد موعد استئناف الطيران للدول الأخرى

قال ديمتري بيكسوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم، إنه لم يتحدد حتى الآن موعد استئناف رحلات الطيران بين روسيا والدول الأخرى، مشيرًا إلى أن هذا الأمر محل بحث ودراسة الآن.ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، في نسختها باللغة الإنجليزية، عن «بيكسوف» قوله، إن قضية استئناف رحلات الطيران مدرجة في جدول الأعمال لكن لا مواعيد محددة بشأن الاستئناف الآن.كان رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أمر في وقت سابق بأن تصاغ اقتراحات بشأن المواعيد المُحتملة لاستئناف رحلات الطيران.