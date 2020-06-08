أردوغان يكشف عن أطماعه في سرت ويزعم رضا ترامب عن تدخله

قال الرئيس التركي رجب أردوغان، اليوم الاثنين، إن القوات التركية، بالتعاون مع ميلشيات حكومة الوفاق في ليبيا، تسعى للسيطرة على مدينتي سرت والجفرة لوجود النفط في هذه المناطق.وقال البيت الأبيض في بيان مساء اليوم، إن الرئيس دونالد ترامب بحث مع أردوغان الأزمة في ليبيا وسوريا وشرق المتوسط.وأوضح أردوغان في حوار له مع قناة "TRT" التركية أنه عقب مباحثاته مع ترامب، قد تبدأ صفحة جديدة في المسار بين الولايات المتحدة وتركيا، حيث توصلا لبعض التفاهمات.وأضاف: "بعد الاتصال مع ترامب بإمكاننا القول إن مرحلة جديدة ستبدأ بالنسبة إلى تركيا، وستكون خطوات أخرى مقبلة مثل الاتصال مع فلاديمير بوتين الرئيس الروسي".وكشف أردوغان عن أطماعه، مشيرا إلى أن تركيا لديها اتفاق مع حكومة الوفاق في ليبيا، وحدود البحر المتوسط واضحة وصريحة، وأنهم يمتلكون الآن سفنًا للتنقيب في البحر المتوسط والبحر الأسود.وأضاف: "مدينة سرت ومحيطها مهمة لوجود آبار النفط، وبعد ذلك ستكون العمليات أكثر سهولة، لكن وجود آبار النفط والغاز يجعل العمليات حساسة، ومساعينا في تعزيز النجاح على الأرض في ليبيا مستمرة، وأصبحت كل المناطق تجاه الحدود التونسية تحت سيطرة حكومة الوفاق.