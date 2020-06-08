إحالة 3 متهمين بانتحال صفة مندوبي بنوك بهدف السرقة بالسلام للمحاكمة

أمرت نيابة السلام اليوم الاثنين بإحالة المتهمين بانتحال صفة مندوبين بالبنوك بهدف سرقة المواطنين والنصب عليهم بمدينة السلام للمحاكمة.وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم "محمود. م"، "عمرو. م"، "عبد الله. س" عاطلين ومسجلين في قضايا نصب، أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين والنصب عليهم مدعين عملهم كمندوبين فى بنوك، كما أقروا بتزويرهم للكارنيهات الخاصة بعملهم في البنوك، كما أقروا بنصبهم على المواطنين وتحصيل منهم على مبالغ مالية تقدر بـ٤٠ ألف جنيه بهدف عمل قروض بدون فوائد.وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بقيام ٣ أشخاص بالنصب عليهم، وتحصيل منهم على مبالغ مالية لعمل قروض تابعة للبنوك بدون فوائد، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع النصب وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.