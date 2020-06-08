وزير الطاقة التركي يعترف بانتهاك بلاده لاتفاقيات التنقيب الدولي

كشف موقع «تركيا الآن» عن اعترافات وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، حول انتهاك حكومته للاتفاقيات الدولية، بعدما أعلن عن انتهاء حكومته من 6 عمليات حفر في شرق المتوسط بالمخالفة للاتفاقيات الدولية.وقال دونماز إن حكومته تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص للتنقيب عن النفط وإنتاجه في ليبيا في إطار الاتفاقية الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعيم ميليشيات الوفاق الليبية فايز السراج.وأوضح دونماز في مقابلة تلفزيونية، اليوم الاثنين، أنه تم تحديد 7 مناطق للحصول على تراخيص التنقيب عن النفط فيها، مشيرا إلى أن عملية التثبيت والإعلان ستستمر لمدة 3 أشهر.وأضاف وزير الطاقة أنه خلال هذه الفترة سيتم البدء بأنشطة التنقيب، بعد تحليل البيانات من قبل مؤسسة البترول التركية.وأشار إلى أن سفينة التنقيب التركية "ياووز" أنهت 6 عمليات حفر في شرق البحر الأبيض المتوسط حتى الآن، وأن العملية السابعة جارية في موقع "سلجوقلو-1".وذكر الوزير أن الرئيس التركي وتابعه في ليبيا عبرا عن رغبتهما في زيادة التعاون الثنائي في مجال التنقيب عن الغاز والنفط، وأضاف أن مؤسسة البترول التركية أصبحت لاعبا قويا في استكشاف النفط وإنتاجه في المنطقة، مدعيًا وجود مفاوضات مستمرة للعمل مع الجزائر بدأت قبل وباء فيروس كورونا.