رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

التعليم للنواب: جميع الإجراءات مطمئنة ولن نضحي بأولادنا في الامتحانات

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:32 م
الدكتور رضا حجازي،
الدكتور رضا حجازي،
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
طباعة
أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرص الوزارة على الطلاب وصحتهم، أثناء امتحانات الثانوية العامة المزمعة يوم 21 يونيو الجارى، قائلًا: لن نضحي بأبنائنا، والطالب سيحضر يومين فقط في الأسبوع مع زيادة عدد اللجان".

وقال حجازي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، إنه بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة، لن يكون هناك فترة راحة بحيث يمتحن الطالب ويغادر مباشرة".

وأضاف حجازي، أن رئيس اللجنة سيتوجه قبل الامتحانات بيومين لتجهيز لجنته بشكل كامل، في ضوء الخطة الموضوعة من قبل الوزارة، موجهًا رسالة طمأنة أيضا إلى المعلمين، حيث تسري عليهم جميع الإجراءات الوقائية التي سيحظى بها الطالب.

وتابع نائب وزير التعليم والتعليم الفني، أن جميع الكنترولات سيتم تعقيمها يوميا، لافتًا إلى أن المصحح سيرتدي واقي للوجه وكمامة، بالإضافة إلى ترك ورق الامتحانات لبعض الوقت قبل تداوله ونقله إلى التصحيح، قائلًا: جميع الإجراءات مطمئنة ولن نضحي بأولادنا".

من جانبه، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يوجد تأكيد بشأن انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، من خلال الأسطح أو الأدوات، والمؤكد أنه ينتقل عبر الاختلاط والتنفس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة مالية 10 آلاف جنيه

«الصحة» تكشف موعد إنتاج لقاح كورونا

«دخان مفقود».. سر اختفاء السجائر المحلية من الأسواق

الجيش الليبى يتوعد بـ«رد قوى» حال اختراق الهدنة المصرية

الصور

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

الأكثر قراءة

بعد حقنها ببلازما المتعافين.. تفاصيل الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

أبرزها محطة الضبعة.. السيسي يناقش 4 ملفات حيوية مع بوتين

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

رفض أفلام المقاولات فظل حبيس البيت.. اعترافات نجاح الموجي

بسبب 50 جنيهًا.. بطولة أول فيلم عربي يتأهل للترشيح للأوسكار تضيع من يد شكري سرحان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

نجم الساعة

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

الصحة

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

منوعات

دب باندا ضاق بالحجر الوبائي فهرب من حظيرته

معرض آرت بازل يلغي نسخته للعام 2020

ثلثا الألمان يعتزمون التقشف في الإنفاق الفترة المقبلة

كسوف جزئي للشمس في المنطقة العربية 21 يونيو

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
المزيد

الثقافة

ولاء كمال يناقش «سكون» بالنيل الثقافية.. الأربعاء

مصطفى منير يناقش «تلاوات المحو» بالنيل الثقافية.. الأربعاء

«صالونات نادرة» على قناة «الثقافة» في يوتيوب

فيلم قصير عن معاناة المجتمع من نظام الرؤية بقانون الأحوال الشخصية