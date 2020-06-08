الخرطوم: لقاء مرتقب لوزراء ري مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة

أعلنت الحكومة السودانية، مساء اليوم، عن لقاء مرتقب لوزراء الري بالسودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.وقالت الحكومة السودانية، إن ملء سد النهضة يجب أن لا يبدأ قبل توافق مصري سوداني إثيوبي، وفق قناة العربية.وقال وزير الموارد المائية والري السوداني الدكتور ياسر عباس، إن بلاده طرف أصيل في ملف مفاوضات سد النهضة، لأنه يتأثر بالسد أكثر من إثيوبيا وأكثر من مصر، بسبب قربه من سد الرصيرص في جنوب السودان، لذلك الوصول إلى اتفاق قبل الملء أمر ضروري، فمن حق إثيوبيا التنمية لكن من دون إحداث ضرر بالآخرين، مشيرا إلى أن الاتفاق على مبادئ الملء الأول ومبادئ التشغيل ضروري وأساسي.