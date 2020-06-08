رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3 دول مستعدة لإيواء مهاجرين في مالطا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:18 م
مهاجرين
مهاجرين
وكالات
طباعة
أعلنت المفوضية الأوروبية أن ثلاث دول تابعة للاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها لإيواء جزء من المهاجرين الموجودين في مالطا.

وأعرب متحدث باسم المفوضية، اليوم الاثنين، عن الشعور بالارتياح في بروكسل حيال تمكن هؤلاء المهاجرين من النزول من على متن السفن إلى اليابسة مطلع الأسبوع الجاري.

وأوضح المتحدث أن الدول التي أبدت استعدادها للمشاركة في إعادة توزيع هؤلاء المهاجرين، هي: البرتغال وفرنسا ولوكسمبورج، لكنه لم يوضح عدد المهاجرين الذي ستستقبله كل دولة.

كانت السلطات في مالطا قد أنزلت المهاجرين، البالغ عددهم أكثر من 400 شخص، من على متن السفن إلى أراضيها، وذلك بعد أن ظل الكثير منهم قابعا في حجر على متن السفن لعدة أسابيع قبالة ساحل مالطا، وبعضهم عالق على متن السفن منذ نهاية أبريل الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة» تكشف موعد إنتاج لقاح كورونا

الجيش الليبى يتوعد بـ«رد قوى» حال اختراق الهدنة المصرية

«دخان مفقود».. سر اختفاء السجائر المحلية من الأسواق

مستشار الرئيس لشؤون الصحة يزف بشرى سارة حول علاج كورونا (فيديو)

الصور

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

الأكثر قراءة

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

مستشار الرئيس يحسم الجدل فى الفرق بين الكمامات القماشية والطبية

رابط «ثانوية دوت نت» لمراجعة ليلة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

رفض أفلام المقاولات فظل حبيس البيت.. اعترافات نجاح الموجي

بسبب 50 جنيهًا.. بطولة أول فيلم عربي يتأهل للترشيح للأوسكار تضيع من يد شكري سرحان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

نجم الساعة

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

الصحة

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

أبحاث «فوجي فيلم» على عقار كورونا تمتد حتى يوليو

أنجولا تستدعى الأطباء والممرضين المتقاعدين

منوعات

ثلثا الألمان يعتزمون التقشف في الإنفاق الفترة المقبلة

كسوف جزئي للشمس في المنطقة العربية 21 يونيو

«أيام كورونا»: روشتة طبية لحاملي الفيروس ومدة تفشي العدوى

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
المزيد

الثقافة

فيلم قصير عن معاناة المجتمع من نظام الرؤية بقانون الأحوال الشخصية

100 ألف مشاهدة لمناظرة فرج فودة على «يوتيوب»

10 عروض مصورة جديدة ضمن مبادرة «الثقافة بين إيديك»

حسام عادل: كورونا أثرت على الحركة الثقافية بالسلب