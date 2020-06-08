3 دول مستعدة لإيواء مهاجرين في مالطا

أعلنت المفوضية الأوروبية أن ثلاث دول تابعة للاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها لإيواء جزء من المهاجرين الموجودين في مالطا.وأعرب متحدث باسم المفوضية، اليوم الاثنين، عن الشعور بالارتياح في بروكسل حيال تمكن هؤلاء المهاجرين من النزول من على متن السفن إلى اليابسة مطلع الأسبوع الجاري.وأوضح المتحدث أن الدول التي أبدت استعدادها للمشاركة في إعادة توزيع هؤلاء المهاجرين، هي: البرتغال وفرنسا ولوكسمبورج، لكنه لم يوضح عدد المهاجرين الذي ستستقبله كل دولة.كانت السلطات في مالطا قد أنزلت المهاجرين، البالغ عددهم أكثر من 400 شخص، من على متن السفن إلى أراضيها، وذلك بعد أن ظل الكثير منهم قابعا في حجر على متن السفن لعدة أسابيع قبالة ساحل مالطا، وبعضهم عالق على متن السفن منذ نهاية أبريل الماضي.