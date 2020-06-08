باحث سياسى: الرقم يحسم كل شىء فى الاقتصاد (فيديو)

قال الكاتب أحمد رفعت، الباحث السياسى، إن الرقم يحسم كل شيء فى الاقتصاد، فالرقم صاحب الإجابة النهائية، مشيرًا إلى أن المناقشات الكثيرة مع الخصوم وأعداء الدولة المصرية تجعلنا نرد عليهم بالأرقام.وأضاف الكاتب أحمد رفعت، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أن التحصين بالأرقام مهم جدا، لأنه يضع خلاصه ونتيجة المجهود المبذول في مجال معين، لافتًا إلى أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية ومصر تعيش فى أرقام كثيرة.وأشار الباحث السياسي إلى أن أرقام عدد البطالة فى قلة ملحوظة، إلى جانب أرقام عدد المشروعات الكبيرة فنحن الآن لا نتحدث بالملايين بل بالتريليونات، مؤكدًا أن بداية تولى الرئيس السيسى المسئولية كانت البطالة تصل إلى 14% وهذا رقم ضخم جدا، بينما تصل نسبة البطالة الآن إلى أقل من النصف خلال 6 سنوات فقط.