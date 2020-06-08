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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نصائح هامة للمصريين العائدين من الخارج لتجنب الإصابة بكورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:21 ص
كورونا
كورونا
وفاء علي
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تقدم "الدستور" في المساحة التالية مجموعة من النصائح للمصريين العائدين من الخارج، وذلك ضمن توصيات المنظمات العالمية للصحة لتجنب نقل العدوى بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19:

- إذا كان شخص ما في العزل الذاتي، فالسبب هو أنه يشعر بالتوعك دون أن يكون مرضه شديدًا (أي لا يستدعي العناية الطبية)

- اختر للعزل غرفة منفصلة واسعة وجيدة التهوية مزودة بمرحاض ولوازم تنظيف اليدين.

- إذا لم تتوفر غرفة منفصلة فباعد بين أسرّة النوم مسافة متر واحد على الأقل.

- حافظ على مسافة متر واحد على الأقل من الآخرين، بمن في ذلك أفراد أسرتك.

- راقب أعراضك بشكل يومي.

- اعزل نفسك 14 يومًا حتى لو شعرت أنك بصحة جيدة.

- إذا ظهرت لديك أعراض الصعوبة في التنفس فاستشر طبيبك على الفور، واتصل هاتفيًا أولًا إن أمكن.

- حافظ على إيجابيتك وحيويتك بالبقاء على اتصال مع أحبتك بالهاتف أو عبر الإنترنت، أو بممارسة بعض التمارين الرياضية في المنزل.

يذكر الحجر الصحي الذاتي هو اجراء هام للغاية للمصريين العائدين من الخارج بهدف منع انتقال العدوى والحفاظ على الصحة الجسدية.

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