إسرائيل تعلن مسئوليتها عن قصف مواقع إيرانية فى سوريا ولبنان

أعلنت إسرائيل أنها نفذت ضربات جوية على أهداف إيرانية وأخرى مدعومة من إيران في كل من سوريا ولبنان، وذلك عقب انتشار تقارير عديدة عن هجمات صاروخية لم تعلن جهة مسئوليتها عنها وآخرها قبل يومين باستهداف مواقع لميليشيات إيران فى سوريا.وقال قائد القوات الجوية الإسرائيلية، عميرام نوركين، في مؤتمر عبر تقنية الفيديو، إن تل أبيب عززت ضرباتها الجوية على أهداف إيرانية وأخرى مدعومة من إيران في سوريا ولبنان، وفقا لما نقله موقع لبنان 24.وأوضح نوركين أن إيران كانت الهدف لتلك الضربات التي كانت تهدف لردع القدرات الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة، مشيرًا إلى أن القوات الجوية عملت في نطاقات أوسع خلال وقت كورونا، مقارنة بما قبل الكورونا.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد بأن طائرة مجهولة قصفت منشآت تابعة لمجموعات إيرانية في شرقي سوريا، مما أسفر عن مقتل 12 مقاتلا على الأقل من الموالين.