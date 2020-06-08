التشيك تخفف قيود مواجهة كورونا

خففت سلطات جمهورية التشيك اليوم الإثنين القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بما يسمح بتنظيم الفعاليات العامة والتجمعات التى تضم ما يصل إلى 500 شخص، وفتح الباب أمام إقامة حفلات الزواج، وتنظيم المعارض.ووفقا لما أورده راديو"براغ" الدولي اليوم لم تعد دور السينما والمسارح وقاعات الموسيقى ملتزمة بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، التى حدت بصورة كبيرة من أعداد المشاهدين، كما لم تعد الحانات والمطاعم ملتزمة بإغلاق أبوابها عند الساعة 11 مساء.ومع ذلك، سوف يبقى استخدام أقنعة الوجه الواقية أمرا إلزاميا فى الأماكن العامة المغلقة، مثل وسائل النقل، والمحال التجارية والمستشفيات والمؤسسات، وفتحت المدارس الثانوية أبوابها بدون إلزام التلاميذ بالحضور.