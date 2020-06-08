الأرصاد: ارتفاع الحرارة الأربعاء.. وصيف 2020 «عادي» (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل لجنة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت أمس الأحد، ارتفاعا فى درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، لافتة إلى أن درجات الحرارة اليوم ستكون أقل حرارة عن أمس بدرجتين.وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن البلاد سجلت أمس 38 درجة مئوية، واليوم ستسجل البلاد 36 درجة مئوية، مؤكدة أننا مقبلون على شهر الصيف، ولكن البلاد ستعاود ارتفاع فى درجات الحرارة من بعد غد.وردت على أن عام 2020 سيكون أكثر الأعوام ارتفاعا فى درجات الحرارة، منوهة بأن هذا الكلام غير صحيح ودرجات الحرارة ستتراوح بين 37 أو 38 درجة.وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الصيف هذا العام سيكون صيفا عاديا، ولن يكون هناك تغيرات فى الأحوال الجوية كما يقول البعض على السوشيال ميديا.