214 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" زاد 214 حالة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 184193 حالة.وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد 6 حالات ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8674.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.