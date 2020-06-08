«الأرصاد»: طقس اليوم حار نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس حار نهارا، مع شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ومائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري.وتشهد السواحل الشمالية طقسًا لطيفًا نهارا والرياح نشطة، ومائلًا للبرودة ليلا، كما يكون الطقس حارًا في النهار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ولطيف ليلًا.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.القاهرة 36 21الإسكندرية 28 19وادي النطرون 35 20طنطا 35 20شبين الكوم 35 20دمنهور 34 19بلطيم 30 20مطروح 25 18السلوم 28 18سيوة 32 19بورسعيد 27 19دمياط 29 19الزقازيق 36 20المنصورة 35 20الإسماعيلية 37 18السويس 36 20العريش 29 18رفح 28 17راس سدر 36 23نخل 36 16نويبع 38 25طابا 36 23كاترين 33 19الطور 35 23شرم الشيخ 38 26الغردقة 36 25مرسى علم 36 25الفيوم 37 21بني سويف 37 21المنيا 38 21أسيوط 39 23سوهاج 42 23قنا 43 25الأقصر 44 25أسوان 45 26إدفو 45 26أبوسمبل 44 25الوادي الجديد 42 23شلاتين 37 26أبو رماد 35 26حلايب 33 27راس حدربة 33 28