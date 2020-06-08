رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس اليوم حار نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:59 ص
الطقس
الطقس
الدستور
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس حار نهارا، مع شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ومائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري.

وتشهد السواحل الشمالية طقسًا لطيفًا نهارا والرياح نشطة، ومائلًا للبرودة ليلا، كما يكون الطقس حارًا في النهار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ولطيف ليلًا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 21
الإسكندرية 28 19
وادي النطرون 35 20
طنطا 35 20
شبين الكوم 35 20
دمنهور 34 19
بلطيم 30 20
مطروح 25 18
السلوم 28 18
سيوة 32 19
بورسعيد 27 19
دمياط 29 19
الزقازيق 36 20
المنصورة 35 20
الإسماعيلية 37 18
السويس 36 20
العريش 29 18
رفح 28 17
راس سدر 36 23
نخل 36 16
نويبع 38 25
طابا 36 23
كاترين 33 19
الطور 35 23
شرم الشيخ 38 26
الغردقة 36 25
مرسى علم 36 25
الفيوم 37 21
بني سويف 37 21
المنيا 38 21
أسيوط 39 23
سوهاج 42 23
قنا 43 25
الأقصر 44 25
أسوان 45 26
إدفو 45 26
أبوسمبل 44 25
الوادي الجديد 42 23
شلاتين 37 26
أبو رماد 35 26
حلايب 33 27
راس حدربة 33 28

موضوعات متعلقة

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

«دخان مفقود».. سر اختفاء السجائر المحلية من الأسواق

عبدالعال: راتب العامل كان سيصل لـ4000 جنيه لولا كورونا

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

الصور

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

الأكثر قراءة

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

رابط «ثانوية دوت نت» لمراجعة ليلة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي

ريهام حجاج تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

نجم الساعة

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

الصحة

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

أبحاث «فوجي فيلم» على عقار كورونا تمتد حتى يوليو

أنجولا تستدعى الأطباء والممرضين المتقاعدين

منوعات

«أيام كورونا»: روشتة طبية لحاملي الفيروس ومدة تفشي العدوى

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

غواصة روسية تستكشف أعماق خندق ماريانا

ابتكار جديد وتطبيقات مبهرة في عالم الأقمشة الذكية

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
المزيد

الثقافة

ننشر أسماء الفائزين بمسابقة «تراثى 5»

«روايات السيرة الهلالية».. إصدار حديث للمركز القومى للمسرح

حسن عبدالموجود: القصة القصيرة تستطيع حجز مكانة كبيرة على ساحة الأدب

عبد السلام الشاذلي يكشف سبب اتجاه الكتاب الشباب إلى الرواية