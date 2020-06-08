«الأرصاد»: طقس اليوم حار نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:59 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس حار نهارا، مع شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ومائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري.
وتشهد السواحل الشمالية طقسًا لطيفًا نهارا والرياح نشطة، ومائلًا للبرودة ليلا، كما يكون الطقس حارًا في النهار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ولطيف ليلًا.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 21
الإسكندرية 28 19
وادي النطرون 35 20
طنطا 35 20
شبين الكوم 35 20
دمنهور 34 19
بلطيم 30 20
مطروح 25 18
السلوم 28 18
سيوة 32 19
بورسعيد 27 19
دمياط 29 19
الزقازيق 36 20
المنصورة 35 20
الإسماعيلية 37 18
السويس 36 20
العريش 29 18
رفح 28 17
راس سدر 36 23
نخل 36 16
نويبع 38 25
طابا 36 23
كاترين 33 19
الطور 35 23
شرم الشيخ 38 26
الغردقة 36 25
مرسى علم 36 25
الفيوم 37 21
بني سويف 37 21
المنيا 38 21
أسيوط 39 23
سوهاج 42 23
قنا 43 25
الأقصر 44 25
أسوان 45 26
إدفو 45 26
أبوسمبل 44 25
الوادي الجديد 42 23
شلاتين 37 26
أبو رماد 35 26
حلايب 33 27
راس حدربة 33 28
وتشهد السواحل الشمالية طقسًا لطيفًا نهارا والرياح نشطة، ومائلًا للبرودة ليلا، كما يكون الطقس حارًا في النهار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ولطيف ليلًا.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 21
الإسكندرية 28 19
وادي النطرون 35 20
طنطا 35 20
شبين الكوم 35 20
دمنهور 34 19
بلطيم 30 20
مطروح 25 18
السلوم 28 18
سيوة 32 19
بورسعيد 27 19
دمياط 29 19
الزقازيق 36 20
المنصورة 35 20
الإسماعيلية 37 18
السويس 36 20
العريش 29 18
رفح 28 17
راس سدر 36 23
نخل 36 16
نويبع 38 25
طابا 36 23
كاترين 33 19
الطور 35 23
شرم الشيخ 38 26
الغردقة 36 25
مرسى علم 36 25
الفيوم 37 21
بني سويف 37 21
المنيا 38 21
أسيوط 39 23
سوهاج 42 23
قنا 43 25
الأقصر 44 25
أسوان 45 26
إدفو 45 26
أبوسمبل 44 25
الوادي الجديد 42 23
شلاتين 37 26
أبو رماد 35 26
حلايب 33 27
راس حدربة 33 28