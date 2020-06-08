ترامب يوبخ الديمقراطيين مجددًا ويكشف نجاحه الاقتصادى

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الحزب الديمقراطي، ومرشحه للانتخابات الرئاسية جو بايدن، هجومًا حادًا بسبب تعطيله عن أداء مهماته الرئاسية خلال فترة حكمه الأولى، وانشغاله الدائم بالتحقيقات والتهم، وهو ما جعل "بايدن" يتفوق بنسبة ضعيفة في آخر استطلاعات الرأي التي أجرتها شبكة "سي. إن. إن" الأمريكية.وقال ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين العالمي "تويتر": "لقد بنيت أكبر اقتصاد في العالم، وهو أفضل ما تملكه الولايات المتحدة على الإطلاق، وسأفعلها مرة أخرى".وتابع: "إذا لم يتم مضايقتي باستمرار لمدة ثلاث سنوات من خلال التحقيقات المزيفة وغير القانونية، والاتهامات الخادعة بالتعاون مع روسيا، كنت سأتفوق بـ 25 نقطة على جو النائم الكسول وحزبه الديمقراطي الذي لا يعني شيئًا، هذا أمر غير عادل ولكن هذا الوضع الآن".وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية لخوض الانتخابات الرئاسية، في شهر نوفمبر المقبل، والتي ستجرى بين ترامب والمرشح الديمقراطي الأقرب حتى الآن جو بايدن، حيث يحاول الحزب الديمقراطي التأثير على الناخبين واستغلال كافة الأزمات السياسية بداية من التدخلات الروسية في الانتخابات وأزمة أوكرانيا، ومحاولات إقالة ترامب، والآن أزمة مقتل جوروج فلويد.