فى خدمتك.. 7 شروط للتبرع بـ«بلازما المتعافين» لمصابى كورونا

ننقل لكم شروط التبرع بـ"بلازما المتعافين" لمصابي كورونا، كما حددتها وزارة الصحة المصرية، ونشرتها على موقعها وتتمثل في الأتي:1- أن يكون السن من ١٨ الي ٦٠ عامًا.2- مرور ١٤ يومًا على المتعافي من آخر مسحة سلبية، مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس.3- تم سحب ٢ مسحة سلبية للتأكد من التعافي.4- الوزن أكثر من ن ٥٠ كيلو جرامًا.5- التأكد من خلوه من الأمراض القلبية أو الصدرية المزمنة، وعدم إجراءه عمليات كبرى من قبل.6- التبرع لا ينطبق على أصحاب أمراض الفيروسات الكبدي، نقص المناعة، الزهري، ومرضى الأورام، ومرضى السكرى الذين يستخدمون حقن الأنسولين كعلاج.بينما تنطبق الشروط على أصحاب الأمراض المزمنة من السكرى والضغط المنظم جراء تناول جرعات الدواء الخاصة7- إجراء تحاليل خاصة بكفاءة البلازما، وتشمل:- إجراء تحليل الكشف عن الحمض النووي للفيروسات "nat"، وهو أعلى تحليل للتأكد من سلامة وأمان الدم.- إجراء تحاليل خاصة بقياس نسبة الأجسام المضادة الخاصة بفيروس كورونا، والتأكد من كفاءة تلك الأجسام.- جراء تحليل صورة دم كاملة.- إجراء تحليل للكشف عن أمراض الكبد الوبائي ونقص المناعة الزهري.يذكر أن المتعافي بعد مرور ١٤ يومًا من الشفاء يستطيع التوجه إلى مركز نقل الدم التابع لوزارة الصحة للتبرع بالبلازما، حيث أكدت وزارة الصحة أن بلازما دم المتعافي تكفي لحقن ٢ شخص مصاب بفيروس كورونا.