التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

كشفت مصادر خاصة أن المطربة شيرين وزوجها المطرب حسام حبيب ووالدتها اشتبهوا فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وأجروا مسحات للكشف عن حقيقة إصابتهم من عدمه، وذلك بعد شعورهم بأعراض الفيروس.وقالت المصادر، التى رفضت ذكر أسمائها، إن نتيجة المسحة التي أجريت لحسام حبيب سلبية، ونتيجة مسحة والدة شيرين إيجابية، فيما ستظهر نتيجة المسحة الثانية لشيرين خلال ساعات، لتأكيد إصابتها من عدمه بعد أن جاءت المسحة الأولى إيجابية.وكانت أنباء قد ترددت بشأن نقل شيرين عبدالوهاب إلى مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد، لكن مصادر بالمستشفى نفت وصول المطربة حتى الآن.وقالت المصادر إن اتصالات بالفعل جرت تمهيدًا لنقل شيرين عبدالوهاب إلى المستشفى إذا جاءت النتيجة إيجابية.وتتلقى الفنانة رجاء الجداوي المصابة بفيروس العلاج داخل المستشفى منذ أن أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا.