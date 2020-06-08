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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء البريطانى: المظاهرات ضد العنف الشرطى قوضتها أعمال البلطجة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:52 ص
جونسون
جونسون
أ ش أ
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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن التظاهرات التي شهدتها بلاده لرفض العنصرية ضد السود والتضامن مع المحتجين في الولايات المتحدة "قوّضتها أعمال البلطجة"، مؤكدًا أنه ستتم محاسبة المسئولين عن تلك الأعمال.

وقال جونسون: "الناس لديها حق الاحتجاج بشكل سلمي، ومع توخي التباعد الاجتماعي، لكن ليس لديهم حق مهاجمة الشرطة"، مضيفًا: "هذه التظاهرات قوّضتها أعمال البلطجة، وهي خيانة للسبب الذي تدعم أنها تخدمه، ستتم محاسبة أولئك المسئولين".

يأتي ذلك بينما خرج عشرات الآلاف من المحتجين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة للتعبير عن غضبهم إزاء التمييز ضد السود والعنف الشرطي، والتضامن مع حركة "أرواح السود تهم" التي تقود الاحتجاجات الواسعة في الولايات المتحدة على العنف ضد المواطنين السود منذ مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد اختناقًا على يد شرطي في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، الشهر الماضي.

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